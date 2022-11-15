كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب.

متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا.

أخصائي تقويم.

مشرف عمليات التقويم.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة رفحاء.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الطائف.

وظائف أخرى متعددة

وأفادت الهيئة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط: هنا