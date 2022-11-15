أثار المعمم العراقي الشهير علي الشريفي، الجدل بعدما ظهر في مقطع فيديو مع إدارة قناة فضائية عراقية وهو يقبل ويحتضن السيدات.

وظهر علي الشريفي وهو يُقبّل فتاة عراقية، حيث أبرز الفيديو قيام امرأة بمصافحته ولمس لحيته، كما قامت أخرى بمصافحته وتقبيله من خديه، وبادلها القبلات، قائلاً لها: “وشلونك حياتي”.

ويثير المعمم العراقي المذكور الجدل دائمًا، وكثيراً ما تنتشر له صور في محلات حلاقة وهو يصفف شعره بطريقة شبابية عراقية سائدة، أو حتى يتجول بزي عصري حديث في إحدى مقاهي العراق، فضلا عن تأليفه للأشعار الغزلية، وارتكابه لأفعال وتصرفات تثير غضب عارم ضده.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي بدأت في إيران على المعممين واتهموهم باستغلال الدين لتنفيذ أغراضهم والوصول إلى أهدافهم غير الشرعية.