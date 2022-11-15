يعتبر الهلال أكثر الأندية تمثيلاً في كأس العالم المقبلة، حيث يشارك 12 لاعباً من النادي في صفوف المنتخب الوطني الذي سيشارك في البطولة، وهو ذات العدد الذي يملكه تشيلسي اللندني.

ويتفوق الهلال في عدد اللاعبين الذين يشاركون في كأس العالم، على أندية أوروبية شهيرة مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وأعلن هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني مشاركة 12 لاعباً من بطل الدوري المحلي 3 مرات متتالية وهم محمد العويس، محمد البريك، سعود عبدالحميد، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، صالح الشهري، محمد كنو، عبدالإله المالكي.