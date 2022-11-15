قالت وزيرة خارجية ألمانيا، الثلاثاء، ، أن إيران تنتهك كل نقاط الاتفاق النووي تقريباً، داعية طهران إلى السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى مواقعها النووية.

وأوضحت أنالينا بيربوك، في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أنه لا توجد محادثات جارية مع إيران حالياً.

و أضافت بيربوك “مجلس محافظي الوكالة الذرية سيصوت غدا على قرار يدعو إيران للتعاون”.

وفي وقت سابق، أفاد المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، بأن إيران لم تقدم أي جديد خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة (في الثاني من نوفمبر الحالي) في فيينا بشأن برنامجها النووي