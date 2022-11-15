بدأ تطبيق “تيك توك” في اختبار ميزة سعى إليها طويلا، حيث إنه بإطلاق (TikTok Shop) سيتمكَّن مستخدموه مِن التسوق داخل التطبيق بالكامل.

وأوضح المتحدثة باسم “تيك توك”، لورا بيريز إن الميزة الجديدة يتم اختبارها في الولايات المتحدة، استباقًا لإطلاقها في جميع أنحاء العالم خلال الأيام المقبلة، بحسب موقع “ذا فيرج” التقني الأميركي.

وقال المدوّن التقني المصري محمد عادل إن “محاولات “تيك توك” لدخول عالم التجارة الإلكترونية بدأت منذ العام الماضي، عبر سماحه لتلك الشركات بوضع رابط تشعبي لمنتجاتهم الموضوعة إعلانات لها على الفيديوهات التي ينتجها المستخدمون”.

وأضاف أن “تطبيق (تيك توك” فاجأ السوق الأميركية منذ بداية العام الحالي بشرائه مخازن ضخمة وملئها بالمنتجات، ليتبيَّن ما وراء خطوته تلك مع إعلانه خلال تلك الأيام اختباره ميزة تمكِّن المستخدمين من الشراء داخل التطبيق”، بحسب سكاي نيوز.