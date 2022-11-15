أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2022م, ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 9.918 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 6.608 مليارات ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسم الإصدار إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 5.573 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.035 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في نهاية شهر مايو من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق؛وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدَّين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.