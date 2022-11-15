أوضح الدكتور عبدالله الذيابي استشاري باطنة وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية أبرز أسباب التهاب المعدة المزمن .

وقال الاستشاري عبر حسابه بتويتر “التهاب المعدة المزمن مرتبط بمشكلات صحية متعددة، أبرزها نقص فيتامين ب 12، و فرط نمو البكتيريا في المعدة، و زيادة احتمالية التهابات الأمعاء.

يذكر أن مشكلات المعدة من أكثر الأمراض المنتشرة، وذلك كونها تحدث بسبب الأكلات غير الصحية أحيانًا، ويكون سببها أيضًا الحالة النفسية وأسباب أخرى منها التهاب المعدة والذي يكون سببه الإصابة بعدوى الجرثومة مثلًا، والاستخدام المفرط لمضادات الالتهابات.