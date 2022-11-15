أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض وتبوك والجوف والمدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية، عن ضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة.

وأوضحت أن المخالفين 9 مواطنين ومقيمان من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 12 مركبة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.