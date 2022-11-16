ألقت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم الثلاثاء، القبض على “محمد عادل” الذي اشتهر بعد واقعة طرده من مطعم قبل أسابيع، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية صادره بحقه، على خلفية واقعتي قتل خطأ.

وكشفت مصادر إعلامية محلية إن “عامل النظافة الشهير، صادرة بحقه أحكام غير نهائية لاتهامه في واقعتي قتل خطأ، في حادث في منطقة القاهرة الجديدة وحكم تبديد في منطقة أبو النمرس”، وفقاً لموقع القاهرة 24.

وبينت المصادر أن قوات أمن الجيزة، رحلت عامل النظافة إلى قسم شرطة أبو النمرس، لإجراء المعارضة المطلوبة عليه، ثم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أن “إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على محمد عادل ليس له علاقة بواقعة طرده من كشري التحرير”.

وتصدر اسم عامل النظافة حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية بعد طرده من مطعم “كشري التحرير”، وأصبح واحدًا من المشاهير بعدها.