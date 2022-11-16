أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مراقبين للجنسين للعمل في 19 مدينة بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة، ومكان العمل في (الرياض، مكة المكرمة، الطائف، جدة، الدمام، شقراء، رفحاء، جازان، نجران، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية، مهد الذهب، العلا).

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، يفضّل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل، كما يفضّل المتفرغ خلال الفترة الصباحية، مشيرة إلى أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/21هـ الموافق 2022/11/15م، من خلال الرابط التالي:هنا