تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫89508 مقابل الريال الواحد 0٫25677

الدولار:3٫75806 مقابل الريال الواحد 0٫26609

درهم إماراتي:1٫02313 مقابل الريال الواحد 0٫97739

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56354

دينار أردني: 5٫30058 مقابل الريال الواحد 0٫18866

دينار كويتي:12٫20517 مقابل الريال الواحد 0٫08194

دينار بحريني:9٫96878 مقابل الريال الواحد 0٫10032

الريال القطري:1٫03222 مقابل الريال الواحد 0٫96878

الدرهم المغربي:0٫35007 مقابل الريال الواحد 2٫85660

الجنيه المصري:0٫15366 مقابل الريال الواحد 6٫50811