تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫89508 مقابل الريال الواحد 0٫25677
الدولار:3٫75806 مقابل الريال الواحد 0٫26609
درهم إماراتي:1٫02313 مقابل الريال الواحد 0٫97739
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56354
دينار أردني: 5٫30058 مقابل الريال الواحد 0٫18866
دينار كويتي:12٫20517 مقابل الريال الواحد 0٫08194
دينار بحريني:9٫96878 مقابل الريال الواحد 0٫10032
الريال القطري:1٫03222 مقابل الريال الواحد 0٫96878
الدرهم المغربي:0٫35007 مقابل الريال الواحد 2٫85660
الجنيه المصري:0٫15366 مقابل الريال الواحد 6٫50811
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