أطلقت وزارة السياحة مُمثلة بوكالة تنمية رأس المال البشري، المرحلة الثانية من البرنامج المكثف لمعسكر رواد السياحة، الذي يُقام في ثلاثة معسكرات بمدن جدة وأبها والخبر، لتمكين أصحاب الأفكار وروّاد ورائدات الأعمال في القطاع السياحي من بناء مهاراتهم الريادية، وتحويل أفكارهم إلى نموذج أولي مبتكر قابل للتطبيق وإنشاء كيان تجاري مستدام.

ويهدف برنامج المعسكر إلى تأسيس مشاريع ريادية في القطاع السياحي وقطاعاته الفرعية عن طريق تطوير أفكار رواد ورائدات الأعمال، ودعم هدف زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي، إلى جانب دعم قطاع السياحة، فضلاً عن تطبيق أعلى المعايير العالمية لبناء القدرات ورفع الكفاءات في القطاع السياحي.