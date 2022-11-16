الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء16 نوفمبر

سائق تاكسي يعتدي على سيدة

منذ 18 دقيقة
0
999
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    سائق تاكسي يعتدي على سيدة

    منذ 18 دقيقة
    0
    999
    ولي العهد يعلن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

    ولي العهد يعلن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

    منذ 43 دقيقة
    0
    1100
    الكشف عن أجهزة خطيرة تهدد حياة الإنسان يجب التخلص منها

    الكشف عن أجهزة خطيرة تهدد حياة الإنسان يجب التخلص منها

    منذ 48 دقيقة
    0
    1100

    مضاربة عنيفة داخل مطعم

    منذ 54 دقيقة
    0
    999
    نصائح هامة لحماية السيارة من السرقة

    نصائح هامة لحماية السيارة من السرقة

    منذ 59 دقيقة
    0
    1100