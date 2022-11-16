غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جمهورية إندونيسيا بعد رئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في وداع سمو ولي العهد، في مطار نغوراه راي الدولي في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، معالي الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية في جمهورية إندونيسيا السيد لاهوت بنسار، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، وعدد من المسؤولين.