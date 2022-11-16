أكدت أخصائية الأسرة والطفولة، بسمة رجب، أن عدم النضج وإحتواء الزوج من أسباب إفشاء الزوجة أسرار بيتها لصديقتها.

وأوضحت بسمة رجب، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن من بين الأسباب عدم الوعي لحداثة الزواج وعدم احتواء الطرف الآخر في حالة حدوث مشكلة ليلجأ لطرف خارجي.

وأشارت إلى أنه يجب على الأسرة قبل وصول الشاب والفتاة لعمر الزواج بتنشئتهم التنئشة الاجتماعية السليمة، وذلك بجعله صاحب قرار ويتحمل المسؤولية.