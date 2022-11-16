أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، بمسمى “خبير تقييم الأعمال”.

ويشترط 3 إلى 7 سنوات خبرة ذات صلة في تقييم الكيانات التجارية والنمذجة المالية والتحليل المالي وأبحاث الأعمال، وخبرة مع شركة محاسبة/استشارية أو شركة تقييم أو صندوق SWF أو معاشات تقاعدية أو PE أو صندوق بنية تحتية.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الأعمال من كلية / جامعة معتمدة.

التقديم والمزيد من التفاصيل هنا