خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، مباراته الودية أمام كرواتيا بهدف دون رد ضمن تحضيرات المنتخبين لمنافسات كأس العالم في قطر 2022.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيستهل مبارياته في المونديال يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب الأرجنتين.

كما سيواجه منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر الحالي.