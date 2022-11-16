وعد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد الجماهير بتقديم الأفضل في بطولة كأس العالم 2022 مؤكداً على حاجة المنتخب لدعمهم في قطر .

وفي وقت سابق اليوم ، خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، مباراته الودية أمام كرواتيا بهدف دون رد ضمن تحضيرات المنتخبين لمنافسات كأس العالم في قطر 2022.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيستهل مبارياته في المونديال يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب الأرجنتين.

كما سيواجه منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر الحالي.