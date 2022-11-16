كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن سبب استبعاد لاعب نادي الشباب فهد المولد من قائمة المنتخب الوطني لكأس العالم 2022.

وقال المسحل:”استشرنا محاميين قبل بداية المعسكر في قضية فهد المولد، والمحامي أخبرنا من الأفضل عدم المغامرة واستبعاد اللاعب من القائمة”.

وأضاف:”المنتخب السعودي أظهر جاهزية عالية جدًا أمام كرواتيا قبل كأس العالم 2022 وكلمات سمو الأمير محمد بن سلمان أزاحت كل الضغوط السلبية، وأوجدت دافع إيجابي قوي للاعبين وجميع المنتخبات ستلعب بأقصى قوة لديها أمامنا، ونحن أيضًا سنلعب بكل ما لدينا، وهناك حماس كبير ورغبة من جانب اللاعبين”.