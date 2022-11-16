كشفت مصادر إنجليزية عن تفاصيل مقابلة مرتقبة مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو والتي ستتصدر عناوين الصحف بعد أن تحدث رونالدو عن أمور متعلقة بليونيل ميسي.

ونشر برنامج “بيرس أنسنسرد” أجزاء من مقابلة مع النجم البرتغالي كشف فيها الأخير عن امتعاضه من إدارة العمل في ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى عدم احترامه لتن هاغ مدربه الهولندي ورده على منتقديه من زملائه السابقين كغاري نيفيل وواين روني.

ونشر الصحافي بيرس مورغان يوم الأربعاء تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أشار فيها إلى أن رونالدو تطرق لاسم ميسي في اللقاء المثير وما كشفه سيتصدر العناوين”.

ومن المقرر أن تنشر المقابلة كاملة على جزأين طويلين يومي الأربعاء والخميس بعد أن شهدت الأيام الثلاثة الماضية نشر مقتطفات منها شملت الحديث عن مانشستر يونايتد وإدارته.