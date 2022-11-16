ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض و المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (23) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن، و(6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(5) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثَّ المتحدث الرسمي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.