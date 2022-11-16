ردت قطر على ما أثير حول الاستعانة بمشجعين هنود “مزيفون” في كأس العالم 2022.

وكان الآلاف من المشجعين، معظمهم من الهند ودول أخرى في جنوب آسيا، شاركوا في مسيرة في الدوحة أثارت انتقادات، وقال البعض إنهم حصلوا على أموال مقابل ارتداء قمصان الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا.

ومن جانبها علقت اللجنة المنظمة القطرية ببيان شديد اللهجة اليوم الأربعاء يساند المشجعين، قالت فيه: “العديد من الصحفيين والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي تساءلوا عما إذا كان هؤلاء معجبين حقيقيين”.

وأضافت “نحن نرفض بشدة هذه التأكيدات التي تعتبر مخيبة للآمال وغير مفاجئة.. تتكون قطر وبقية العالم، من مجموعة متنوعة من مشجعي كرة القدم، وكثير منهم يتشاركون علاقات عاطفية مع دول متعددة”.