صرح المعلق الرياضي إبراهيم الجابر شقيق نجم المنتخب الوطني والهلال السابق سامي الجابر بأنه ظلم الأخير في التعليق كونه أخيه.

وقال الجابر: ” ظلمت سامي الجابر في التعليق لكونه أخي وعوقبت بسبب ماجد عبدالله”.

وأضاف: “لو معلق آخر كان أعطاه مدح بشكل آخر عن اللي عطيته، وأحيانا كنت أفقد أعصابي وأفقد التركيز ومرة قلت تلوموني في سامي بسبب هدف رائع له،وعوقبت حينها وقالو لي هذا كلام لا يصلح”.