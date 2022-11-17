أعلنت هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، استعدادها للإعلان عن احتياطيات جديدة من الرمال السوداء في جنوب مصر خلال عام 2023.

وكشف الدكتور حامد ميرة رئيس الهيئة أن هناك احتياطيات كبيرة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه جار عمل مسح لجميع الأماكن والسواحل والشواطئ على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم عمل مسح جوي مغناطيسي وتثاقلي وإشعاعي لمصر بالكامل لاستكشاف الموارد التعدينية والإشعاعية والطبيعية من خزانات المياه الجوفية والمناطق المحتملة لتواجدات البترول.

وقال إن مصر تمتلك قرابة 11 موقعًا لإنتاج الرمال السوداء، منها البرلس وغليون اللذان بدأ العمل فيهما، إلى جانب رشيد وشمال سيناء وغيرها من سواحل مصر.