أوضح الناقد الرياضي عادل عصام الدين أن مستوى المنتخب الوطني لا يؤهله لتجاوز دور المجموعات في مونديال قطر 2022‪

وقال عصام :” مباراة اليوم أرى أنها جيدة ومقياس طيب لفريق يشارك في كأس العالم ولكن هذا المستوى المقدم إذا كان في دورة خليج أو دورة عربية أقول أنه مستوى جيد جداً ولكن في كأس العالم أقول لا”.

وأضاف “واضح من مستوى منتخب كرواتيا إنه لا يرغب في تقديم كل ماعنده حتى لا يكشف أوراقه أو خوفاً من الإصابات “.

وتابع” الأخضر قدم أفضل عروضه ولكنه ليس المستوى الذي يمكنه من التأهل، لذلك نطالب بمزيد من العطاء، هناك فارق في الامكانات بيننا وبين الأرجنتين وكذلك مع المكسيك وبولندا لذلك لابد وأن نقاتل “.