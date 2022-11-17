ترك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ رسالة مكتوبة في القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية بعد لقائه بالرئيس يون سيوك يول.

وعقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً في سول، في إطار زيارة يجريها ولي العهد لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، حيث وصل ولي العهد أمس إلى سيول ثاني محطات جولته الآسيوية.

وعبر الرئيس يون سوك يول لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن أمله في أن يقوم البلدان بتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية، ووصف المملكة بأنها شريك رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة.