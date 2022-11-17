أوضحت تقارير، أن اسم تويوتا كان تويودا، وشعار الشركة تحول إلى الشكل المعروف حاليا بعد 5 عقود من نشأة الشركة، حيث أن شعار تويوتا الحالي وُضع على سيارة تويوتا سيلسيور 1989 أول مرة، وقد صمم الشعار بمناسبة ذكرى مرور 50 عام على تأسيس الشركة.

وأرادت تويوتا استحداث شعارًا يلائم توسع الشركة الكبير على المستوى العالمي في تلك الحقبة، ومن ثم لا بد أن يتسم تصميم الشعار بأمرين: سهل التعرّف عليه من على بعد، ليكون بمثابة إعلان وصول لسيارة تويوتا، وأن يكون له تأثير بصري قوي، فيكون فريدا في مظهره ويمكن تذكره سريعا.

وأجرت تويوتا مسابقة شعبية قُدم فيها آلاف التصاميم، حتى وقع الاختيار على الشعار البيضاوير فيما من ناحية التصميم، فقد تميز شعار تويوتا الجديد بالتكوين المتماثل البسيط، فما هو إلا ثلاث دوائر بتكوين أفقي متماثل.

وتوجد دائرتين بيضاويتين داخل الدائرة الأكبر، وهذا ليس عشوائيا، إذ أن اتحاد الدوائر يشكل حروف كلمة T O Y O T A، كما هو معلوم، في حين أن الفضاء في تجويف الشعار يمثل قيم لا محدودة تسعى تويوتا لتطبيقها، وكانت السيارات القديمة من تويوتا تُباع وعليها الشعار T O Y O D A مكتوبا، وهو الاسم العائلي لمؤسس الشركة.

وعندما رأت الشركة تغيير شعارها، رأت منطقية تغيير اسمها إلى الاسم المرتبط بالشعار الجديد لسببين: نطق حروف “تويوتا” أوضح في اللغة اليابانية من “تويودا”، بينما عدد الوقفات عند كتابة كلمة “تويوتا” باليابانية هو 8، وهو رقم الحظ في الثقافة اليابانية، فيرتبط باكتساب الثروة والحظ السعيد؛ وسيكون التغيير ملائمًا للتعبير عن توسع الشركة عالميا.