أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على تراجع طفيف بنسبة 0.1 %، مغلقا عند 11142 نقطة (-9 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال.

أنهت أسهم “بنك الرياض” و”مجموعة تداول” و”مصرف الإنماء” و”أكوا باور” و”بنك ساب” و”سابك للمغذيات”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتراجع سهم “توبي” المدرج حديثا في السوق، بنسبة 2 % عند 185 ريالا.

وسجل سهم “بن داود” أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي، عند 52.10 ريال (- 2 %).

في المقابل، ارتفع سهما “سابك” و”الأهلي السعودي” بنسبة 1 %.

وتصدر سهم “إتحاد الخليج الأهلية” ارتفاعات السوق اليوم بالنسبة القصوى عند 9.84 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليون سهم.

وسجل سهم “الخريّف” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 142 ريالا (+ 2 %).