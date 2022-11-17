فريق طبي بمكة المكرمة ينقذ فتاة من نزيف دماغي حاد

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 12 سنة كانت تعاني من صداع شديد وضعف في أحد أطرافها، حيث استقبلت حالتها عن طريق الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة .

وأوضحت استشارية جراحة المخ والأعصاب لدى الأطفال والمشرفة على علاج الحالة أن الفتاة كانت تعاني من صداع شديد وضعف في أطرافها إضافة إلى كونها تعاني من الأنيميا المنجلية، حيث جرى عمل فحوصات سريرية وإشاعات للدماغ على الفور تبين من خلالها وجود نزيف حاد بالدماغ، وتقرر بشكل عاجل إجراء التدخل الجراحي العاجل، واستغرقت العملية 3 ساعات تم فيها إيقاف النزيف وتفريغ التجمع الدموي الضاغط في الجهتين اليمنى واليسرى من الدماغ وتكللت بنجاح، كما ستخضع الفتاة بعد ذلك للمتابعة الدقيقة في المستشفى .

وأكدت أن هذه الحالة نادرة الحدوث وهي من العمليات التخصصية الدقيقة نظراً لتخصص القسم في الجراحة العصبية الدقيقة، مشيرة إلى أن الحالة تعد الـ31 على مستوى العالم .