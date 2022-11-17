توقع نجم المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أن 4 منتخبات قادرة على منافسة فريق بلاده على التتويج بكأس العالم قطر 2022.

وقال نيمار: “أعتقد أن منتخبات مثل: الأرجنتين، ألمانيا، إسبانيا، وفرنسا، ستُنافس البرازيل على الوصول إلى نهائي كأس العالم”.

وأضاف: “الفوز بكأس العالم هو حلمي الأكبر منذ أن عرفت ما تعني كرة القدم والآن حصلت على فرصة أخرى لتحقيق حلمي وآمل أن أفعل ذلك”.

وتابع: “منتخب إنجلترا لديه فرصة لتقديم بطولة مميزة؛ أنا معجب حقاً بهاري كين، وجادون سانشو.. أحب نوعية اللاعبين الذين يملكون نفس صفاتهم”.