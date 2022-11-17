شاهد..حمدالله يترك تنفيذ ضربة جزاء أمام جورجيا

ترك المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب منتخب المغرب ومهاجم الاتحاد، تنفيذ ضربة جزاء، في مباراة منتخب بلاده أمام جورجيا في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2022.

وتحصل عبدالرزاق حمدالله على ضربة جزاء في الدقيقة 70، بعدما ارتدت تصويبته من يد المدافع داخل المنطقة، سجل منها بوفال الهدف الثالث بتسديدة قوية.

فيما أعربت الجماهير المغربية عن غضبها بسبب عدم تمرير لاعبي المنتخب لعبدالرزاق حمدالله الكرة خلال المباراة.

وفاز المغرب بثلاثية نظيفة على منتخب جورجيا بالشارقة في آخر مباراة ودية استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.