ضبطت شرطة منطقة القصيم مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما كائنات فطرية مهددة بالانقراض، (4) أسود داخل استراحة بمدينة بريدة، ما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات للجهة المختصة، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثَّ المتحدث الإعلامي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.