أعلن منظمو بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق الأحد المقبل، أن ثلاث وجهات ترفيهية فقط يشترط دخولها ببطاقة هيَّا، وهي شاطئ 974، ومهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع، وميناء الدوحة القديم، أما بقية الوجهات الترفيهية لا يشترط دخولها ببطاقة هيَّا.

وأكد مدير إدارة الفعاليات باللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد الحمر أن أكثر من 15 وجهة ترفيهية تستضيف العديد من الفعاليات والأنشطة خلال المونديال، أبرزها المناطق التي يمكن دخولها دون بطاقة هيَّا وهي الكورنيش، ودرب لوسيل بوليفارد، ومنطقة ميدل بيست، ومهرجان أركاديا الموسيقي، ومشيرب، وكتارا، واللؤلؤة، وجزيرة المها.

وأوضح أن دخول بعض المناطق يحتاج إلى تذاكر مدفوعة القيمة لحضور بعض الفعاليات، كاشفاً أن دخول المناطق التي تحتاج لدخول بطاقة هيَّا يبدأ من يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن هناك العديد من الخيارات الترفيهية طوال أيام المونديال، ستكون متاحة للجميع، وأن أيام المونديال ستشهد مجموعة واسعة من الأنشطة والعروض الثقافية والترفيهية، تشمل أكثر من 90 فعالية خاصة على هامش الحدث العالمي المرتقب.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع ستستمر طوال مدة المونديال، إضافة إلى فعاليات كورنيش الدوحة الذي يشكِّل أحد أكبر الوجهات التي تستقطب جماهير البطولة، ويتسع لأكثر من 70 ألف مشجع يوميًّا، وسيشهد باقة مميزة من العروض الفنية الجوالة والأنشطة الترفيهية والثقافية، فضلاً عن تخصيص العديد من المتاجر والمحال لبيع مختلف أصناف الأطعمة والمشروبات على طول الكورنيش، الذي يمتد لمسافة 6 كيلومترات، ومن بين الفعاليات الأخرى ستكون هناك عروض يومية ضمن برنامج “أهلًا بكم في قطر”، حيث يستمتع الحضور بواحد من أكبر العروض والألعاب النارية في العالم، إضافة إلى قضاء أوقات رائعة مع الألعاب وغيرها من الأنشطة المتنوعة للجمهور في جزيرة المها بمدينة لوسيل، وكذلك نادي 974 الشاطئ في منطقة رأس أبو عبود، ومنطقة المشجعين هيَّا في ممشى لوسيل الجنوبي، وجزيرة قطيفان الشمالية، علاوة على الحفلات، كما سيحظى المشجعون الذين يحضرون مباريات المونديال بفرصة الاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية في محيط كل إستاد، مع أكثر من 6 آلاف عرض في 21 موقعاً.