قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من نصف سكان العالم أو 3.5 مليارات شخص يعانون من أمراض الفم ومعظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر أمراض الفم شيوعا هي تسوس الأسنان، وأمراض اللثة الحادة، وفقدان الأسنان، وسرطان الفم، مع إصابة ما يقرب من 2.5 مليارات شخص بتسوس الأسنان غير المعالج. وتابعت أنه يتم تشخيص حوالي 380 ألف إصابة جديدة بسرطانات الفم كل عام.

وذكرت منظمة الصحة العالمية الإنفاق الكبير من الأموال الخاصة وعدم توافر معدات طب الأسنان عالية التخصص في مرافق الرعاية الصحية الأولية كسببين من أسباب انتشار أمراض الفم بشكل كبير، لا سيما في البلدان الفقيرة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، “لطالما تم إهمال صحة الفم في الصحة العالمية، ولكن يمكن الوقاية من العديد من أمراض الفم”.