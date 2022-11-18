وجه الإعلامي وليد الفراج نصيحة لمركز التحكيم الرياضي بعد قرار الأخير فيما يخص قضية نادي الاتحاد ونادي النصر بشأن اللاعب عبدالرزاق حمدالله.

وقال الفراج عبر حسابه بتويتر”نصيحة محب ..تجاوزوا ملف حمد الله .. معركة خسرانه والمكابرة فيها حرق للاعصاب وضغط على النفس .. خلاص قصة وانتهت ، ارحموا محبي الكرة من العشم ثم الاحباط بعد كل مرحلة”.

وكان مركز التحكيم الرياضي أصظر قراره فيما يخص قضية نادي الاتحاد ونادي النصر واللاعب عبدالرزاق حمدالله، خيث وتم الاكتفاء بمدة إيقاف حمدالله السابقة.

ونص القرار على تثبيت الغرامات الصادرة في قرار الاحتراف على باقي الأطراف.