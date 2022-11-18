كشف جيش كوريا الجنوبية عن إطلاق كوريا الشمالية “ما يُشتبه أنه صاروخ باليستي عابر للقارات”.

وقال مسؤول دفاعي بأن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية “تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات”، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وعلق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على إطلاق الصاروخ الباليستي قائلا إن عملية الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية “غير مقبولة إطلاقا”، موضحا أن الصاروخ “سقط في البحر”.

وأوضح “الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يبدو أنه سقط في منطقتنا الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو”، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.