تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫89500 مقابل الريال الواحد 0٫25653

الدولار:3٫75871 مقابل الريال الواحد 0٫26605

درهم إماراتي:1٫02331 مقابل الريال الواحد 0٫97722

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58529

دينار أردني: 5٫30150 مقابل الريال الواحد 0٫18863

دينار كويتي:12٫21276 مقابل الريال الواحد 0٫08188

دينار بحريني:9٫96940 مقابل الريال الواحد 0٫10031

الريال القطري:1٫03247 مقابل الريال الواحد 0٫96855

الدرهم المغربي:0٫35081 مقابل الريال الواحد 2٫85058

الجنيه المصري:0٫15330 مقابل الريال الواحد 6٫52335