تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫89500 مقابل الريال الواحد 0٫25653
الدولار:3٫75871 مقابل الريال الواحد 0٫26605
درهم إماراتي:1٫02331 مقابل الريال الواحد 0٫97722
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58529
دينار أردني: 5٫30150 مقابل الريال الواحد 0٫18863
دينار كويتي:12٫21276 مقابل الريال الواحد 0٫08188
دينار بحريني:9٫96940 مقابل الريال الواحد 0٫10031
الريال القطري:1٫03247 مقابل الريال الواحد 0٫96855
الدرهم المغربي:0٫35081 مقابل الريال الواحد 2٫85058
الجنيه المصري:0٫15330 مقابل الريال الواحد 6٫52335
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