أكد المحامي محمد رضا أن هناك مشروع وطني كبير بخصوص رسائل الإعلانات وهو الآن في مرحلة التقييم.

وقال رضا :” المشروع تطرق لأربعة جوانب حيث، الأول هو أخذ الممارسات الأخيرة في الدول التي سبقتنا في هذا الأمر، والأمر الثاني أنه في مرحلة التقييم الآن”

َوأضاف” النظام الآن يحكم هذه الرسائل من خلال تقنية الجوال وطرق التعامل مع الرسائل الاقتحامية، كما أن النظام يحاول ربطه في نظام حماية المستهلك “.