قال الناقد الرياضي، سعود الصرامي، أن هناك مشكلة المنتخب الوطني لكرة القدم تتمثل في الهجوم، مبديا خوفه من المواجهة بين الأخضر والمكسيك.

وأكد أن المنتخب السعودي قد يخسر مباراته أمام الأرجنتين لكنه سيقدم مباراة كبيرة، وذلك بحسب ما ذكره خلال برنامج سوالف رياضية المذاع على قناة 24 الرياضية.

وأضاف أنه يخشى من منتخب المكسيك لكونه منتخب كبير وقوى ولديه دراية بكيفية التعامل مع المنتخبات التي في مستواها أو أفضل منها بشيء بسيط.

يذكر أن الأخضر يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات بولندا والمكسيك والأرجنتين.