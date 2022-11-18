حذر أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، د.محمد الأحمدي، من الجلوس لمدة 90 دقيقة لمشاهدة المباراة الواحدة، موضحاً أن ذلك قد يسبب ضعفًا لتدفق الدم في أوعية الساقين، وعدة مضاعفات منها التنميل.

وقال الدكتور الأحمدي خلال ظهوره في برنامج “من السعودية” ، أن المعلومات العلمية تقول إنه بعد 30 دقيقة من الجلوس، فإن السعرات الحرارية الداخلية (الأيض الداخلي) سوف ينخفض بنسبة 90%، بسبب ضعف قدرة الجسم على حرق السعرات.

وتابع أن الجلوس لمدة 90 دقيقة كاملة وهي المدة الزمنية لمشاهدة مباراة لكرة القدم، يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم للقدمين بنسبة 50%.

وأضاف الدكتور الأحمدي قائلًا إن دراسة نشرت في عام 2018م أوضحت أنه بعد 10 دقائق من الجلوس، يبدأ ضعف في تدفق الدم للساقين، ما يؤدي للتأثير السلبي على الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي عضلات الساقين، وهو ما يؤدي إلى الشعور بـ«التنميل» في الساقين بسبب ضعف الدم.

وأشار الدكتور الأحمدي، إلى أن كل أعضاء جسم الإنسان تتضرر من الجلوس؛ لأن الله خلق الإنسان للحركة وليس للجلوس مؤكداً أن نسبة الإصابة بداء السكري ترتفع بنسبة 112%.

وواصل أن مباراة واحدة في اليوم من كأس العالم لمدة شهر ستخزن 4 كجم من الدهون بسبب الجلوس وتتضاعف مع زيادة عدد المباريات.

ونصح باستغلال الربع ساعة بين الشوطين بالحركة وألا نستمر بالجلوس أكثر من 30 دقيقة متواصلة دون حركة.

#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: الجلوس لمدة 90 دقيقة في المباراة الواحدة قد تسبب ضعف تدفق الدم في الأوعية ومضاعفات نسميها "تنميل". @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/Tv5YapHi0h — قناة السعودية (@saudiatv) November 18, 2022

#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: مباراة واحدة في اليوم من كأس العالم لمدة شهر ستخزن 4 كجم من الدهون بسبب الجلوس وتتضاعف مع زيادة عدد المباريات. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/m6GoWUzRRC — قناة السعودية (@saudiatv) November 18, 2022