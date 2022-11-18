أقر مجلس الوزراء بإنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة للجهات الراغبة في تلك الخدمات.

ونص القرار على أن يكون للبرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- الاستقلالية المالية والإدارية، ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية.

كما تمت الموافقة على تفويض وزير المالية بتحديد ميزانية البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ومدته، واعتماد اللوائح المالية والإدارية الخاصة به.

وتقرر أن يرفع وزير المالية تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أداء البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بشكل عام والتوصيات المرتبطة بهذا الأداء.