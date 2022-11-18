أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي أبرز الاشتراطات اللازمة لعبور المنافذ وحضور كأس العالم.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تشمل الحصول على بطاقة هيا، وألا تقل صلاحية الجواز عن 3 أشهر للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و6 أشهر لمواطني الدول الأخرى، وذلك بحسب ما ذكره في قناة السعودية.

ونبه بأن الهوية الوطنية ليست وثيقة لسفر المواطنين إلى قطر خلال فترة المونديال، مشددا على أهمية تسجيل الدخول للمملكة من خلال المنافذ الجوية أو البرية بجواز السفر المسجل في منصة “هيا” حتى يتمكنوا من العبور إلى قطر.