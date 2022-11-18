كشف لاعب نادي الهلال، أندريه كاريلو، عن ذكرياته مع كأس العالم والمنتخب الذي سيُشجعه في مونديال قطر 2022.

وفي مقطع فيديو خاص للهلال قال كاريلو : “حسنًا الأجواء كانت لا تُصدق؛ البطولة الأكبر على مستوى المنتخبات التي يمكن أن تُقام، حلم كل طفل وكل البلد يتابع ويستعد للمونديال ومن جانبي لقد كان الأمر رائعاً لأننا لم نلعب المونديال من 36 أو 40 عامًا لذا كان الأمر جنونيًا”.

وأضاف كاريلو : “كان الأمر جيدًا كوني سجلت الهدف الأول بعد كل هذه السنوات التي غابها البلد عن المونديال وإن كان قد تم إقصاؤنا بعد ذلك؛ فالمجموعة لم تكن سهلة ولا يوجد الكثير يمكنهم القول بأنهم فرحوا بتسجيل هدف بالمونديال كان الأمر لطيفًا حقًا أتذكر الهدف أمام أستراليا وهي ذكرى ستبقى في قلبي”.

وتابع : “لن يكون لديّ فريق مُحدد سأُشجعه في المونديال ولكنني سأشجع المنتخب السعودي؛ فلديّ كثير من الزملاء له 12 لاعبًا كما أنني ألعب في المملكة منذ 5 سنوات فالرابط بيني وبين المملكة كبيرًا ولقد وقعوا في مجموعة معقدة.

وأردف : “الأرجنتين مرشح عن هذه المجموعة وسيتوجب عليهم اللعب بشراسة أمام المكسيك وبولندا لأن مستواهم عالٍ ولكن الأخضر يمتلك الحظوظ؛ لوجود لاعبين كبار”.