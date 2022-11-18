قال الدكتور سليمان اللحيدان مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن فترة الاختبارات حرجة بالنسبة للطلاب، مبينا أنهم يواجهون حربا كبير مع المواد المخدرة وسط ادعاءات بقدرتها على إمدادهم بالتركيز والسهر

وأوضح اللحيدان ” ينتشر تعاطي المخدرات بين بعض الطلاب في جميع المراحل الدراسية، وتحديدا في مرحلة المراهقة “، مشيرا إلى أن البعض يلجأ إليها في فترة الاختبارات حيث أنها تكون فترة حرجة أو بسبب اندفاع سن المراهقة.

وتابع اللحيدان “هناك دلالات تكشف أن الشخص لديه مشكلة نفسي أو متعاطي مخدرات ، حيث تظهر تغييرات سلوكية واضحة مثل حدوث اضطرابات في السلوكيات العامة في الشخصية ،و تقلبات مزاجية غير مفهومة غموض في الأصدقاء، مشيرا إلى أته في هذه الحالات لابد أن تلجأ الأسرة للحوار والنقاش حتى لاتتفاقم المشكلة.

وأضاف سليمان اللحيدان “النظريات الرئيسية في الوقاية من المخدرات هي زيادة الحماية من الأسرة حيث أنه لايوجد سبب واحد يجعل الشخص يدمن المخدرات”، مبينا أن نقطة الانطلاق الرئيسية لبناء شخص سليم هي الأسرة ، حيث أنها القادرة على بناء إنشاء قادر على رفض تعاطي المخدرات ومواجهة ضغوط الحياة.

كيف تكتشف الأسرة بأن لديها فرد متعاطي للمخدرات؟.. د. سليمان اللحيدان – مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يجيب @al_luhaidan_s#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6PQqTozAaG — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 18, 2022

د. سليمان اللحيدان: النظريات الرئيسية في الوقاية من المخدرات هي زيادة الحماية من الأسرة @al_luhaidan_s#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Up89fTRqw1 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 18, 2022