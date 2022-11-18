وجه الإعلامي وليد الفراج ، رسالة حماسية لمهاجم الهلال سالم الدوسري الذي يعتمد عليه المدير الفني للمنتخب هيرفي رينارد بصفة أساسية في الجانب التكتيكي الهجومي.

وقال الفراج في رسالته للدوسري عبر حسابه بتويتر “تراها فرصة عمر .. كل ما عندك قدمه ولا توفر شيء للمستقبل، لن تجد فرصة أكبر منها لتقديم كل امكانياتك ، بالتوفيق يابطل ولكل زملائك”.

وأضاف الفراج “أثق بعودة سالم الدوسري أفضل مما كان”

يذكر أن الاخضر سيلعب أمام بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا ثم المكسيك يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً .