يسعى لاعب توتنهام، الأرجنتيني كريستيان روميرو، في الوصول إلى الجاهزية التامة قبل مواجهة منتخب بلاده أمام الأخضر، الثلاثاء المقبل في كأس العالم.

كان روميرو أصيب في الاوتار وتغيب عن المشاركة في آخر 6 مباريات لتوتنهام.

وضم مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني ، في وقت سابق روميرو إلى قائمة اللاعبين النهائية، على أمل تعافيه مع انطلاق البطولة.

كما استبعد منتخب الأرجنتين، نجم إنتر ميلان خوان كوريا قبل أيام قليلة على افتتاح كأس العالم 2022، بسبب الإصابة وتم استدعاء تياجو ألمادا صانع ألعاب أتلانتا يونايتد الأمريكي لتعويضه.