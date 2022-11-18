أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ عاملي نظافة “علقا” داخل “كابسة نفايات” في بغداد.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، عن إنقاذ عاملي نظافة “علقا” داخل “كابسة نفايات” ، مضيفة أنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج فيها بعد تعرضهما إلى إصابات”.

وقالت أن “سبب الحادث كان نتيجة تعطل الكابسة فحاول العاملون عليها إصلاحها فحُشرا داخلها”.