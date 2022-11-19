يؤدي أكثر من 350 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة يوم غد الأحد اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام في جميع المراحل الدراسية ولمدة أسبوع ، على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج يوم الخميس الموافق 30 / 4 / 1444هـ عبر نظام نور .

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبد الكريم أن الإدارة أكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب الطالبات لأداء الاختبارات غداً الأحد ، حيث أتمت إدارة الاختبارات والقبول كل ما يتعلق بآلية الاختبارات وكذلك إبلاغ التعليمات للمدارس بضرورة الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والتأكيد على تطبيق لائحة الاختبارات ، مشدداً على مديري المدارس ضرورة مراعاة ضبط الإشراف على الطلاب وانتظام حضورهم خلال الفترة ما بين الاختبارات .

من جهتها تقدم إدارة الصحة المدرسية بالمدينة المنورة خدمات للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات من خلال وجود طبيب وطبيبة مسؤولين عن عدد من المدارس يتم استدعاؤهم في حال وجود أي حالة تستدعي ذلك .

وفي الجانب الأمني تكثّف شرطة منطقة المدينة المنورة من خلال تنفيذ خططها الأمنية والمرورية بوجود المرور ودوريات الأمن والأمن الوقائي وأمن الطرق في الطرقات والشوارع الرئيسة والإشارات والتقاطعات المرورية وأمام المدارس لتسهيل الحركة المرورية للطلاب والمعلمين للوصول لمدارسهم بكل يسر وسهولة .