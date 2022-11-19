أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو، اليوم السبت، أنه يجب على أوروبا أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس.

وقال إنفانتينو: “أنا لست مضطراً للدفاع عن قطر ولكني أدافع عن كرة القدم”، مضيفًا: “قطر ترحب بالجميع بغض النظر عن توجهاتهم، وعلى أوروبا أن تركز على أوضاع المهاجرين”.

واستطرد إنفانتينو: “الجميع يتواجد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم ومتأكد أنّ كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون الأفضل، فخور بكل من عمل جاهداً على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي”.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 والتي تقام في قطر، مساء غدٍ الأحد، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور.