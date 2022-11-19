يؤدي يوم غد الأحد نحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة بتعليم منطقة الرياض الاختبارات التحريرية المتعلقة بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٤هـ في جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي وذلك على مدى أسبوع كامل تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج يوم الخميس ٣٠/ ٤/ ١٤٤٤ هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة علي الغامدي أن الاختبارات ستنطلق تمام الساعة ٧ صباحاً في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية ، مبينا أن الإدارة أنهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاختبارات وفق الخطط المعدة ، داعياً جميع المدارس إلى التقيد بتعليمات وقواعد الاختبارات للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ خلال تنفيذ أعمالها .

من جانبه أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبد الله الغنام أنه سيتم توجيه نحو ٢٠٠٠ مشرف ومشرفة بجانب القيادات في إدارة التعليم ومكاتبها التعليمية بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات وذلك بعد الانتهاء من متابعة سير اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني التي انتهت الأسبوع الماضي .

وأشارت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج إلى إتاحة خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية المقدمة من إدارة التوجيه الطلابي لأخذ الاستشارات النفسية والاجتماعية والسلوكية على الأرقام ( ٠٥٥٣٠٦٠١٩٦ – ٠٥٠٧٠٩٧٠٤٠ ) للبنين والأرقام ( ٠١١٤٠٩٣٢٩٨ – ٠٥٤٤٦٨٥١٥٤ ) للبنات انطلاقاً من حرصها على توفير الدعم والتهيئة النفسية والمعنوية للطلاب والطالبات .

وفي سياق متصل أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول أيمن الركبان على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها ، ومنها انتهاء جميع المدراس من الإعلان عن جداول الاختبارات وما تتضمنه من ترتيب المواد وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية وفق دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات من قبل المدارس بحيث لا يتجاوز جدول الاختبار مادتين في اليوم الواحد .

ونوه الركبان بعدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب ، موضحاً أن لمديري ومديرات المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول خلال الأسبوعين الأول والثاني من الفصل الثاني ، مؤكداً أهمية إنهاء رصد أعمال نهاية الفصل ومواد التقويم التكويني وإصدار إشعارات النتائج لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني الابتدائي بنظام نور وكذلك رصد أعمال السنة ومواد التقويم التكويني لطلاب الصفوف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي فضلاً عن رصد النتائج وإصدار الإشعارات وذلك قبل يوم الخميس الموافق ٣٠/ ٤ / ١٤٤٤ هـ .

ووجَّه الركبان كافة المدارس باعتماد نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في نظام نور في مواعيدها المقررة لتمكين أولياء الأمور من الاطلاع على النتائج أبنائهم وبناتهم عبر حساباتهم .